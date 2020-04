Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato anche di Bruno Alves ai microfoni di Tuttosport. Un esempio per tutti, così come Cristiano Ronaldo nella Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.



BRUNO ALVES CR7 - "Più che svelare degli aneddoti, ne segue l’esempio. Bruno è maniacale come Ronaldo nella cura del corpo e dell’alimentazione. Un esempio? Se c’è il sole, anche se siamo a dicembre, Bruno si mette a petto nudo per assumere la vitamina D. E a fine allenamento si beve le uova di quaglia selezionandole con grandissima attenzione: scarta quelle che galleggiano e sceglie solo quelle che sono a fondo perché piene. Parliamo di un atleta di 39 anni integro. Infatti quando arrivò a Parma, dissi subito al dottor Tindaro, il nostro nutrizionista, che avrebbe fatto fatica a cambiare le abitudini di Bruno. Come CR7, con cui condivide tutte queste attenzioni, sembra molto più giovane della sua età".