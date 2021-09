Roberto D’Aversa, allenatore della Samp, ha infatti criticato l'operato dell'arbitro, soprattutto in occasione del gol di Dimarco: "Poi c’è la bravura degli avversari, Dimarco l’ha messa nel sette. Audero non ha alcuna responsabilità, è stato bravo il nostro avversario. Orsato? Non è compito mio giudicare l’arbitro. Sarà compito di Rocchi farlo".Poi ha aggiunto: "Il rammarico è quello di essersi trovati sotto due volte. La partita l’abbiamo fatta dall’inizio. I ragazzi sono stati bravi perché quando si affrontano squadre così forti non è facile recuperare ma se analizziamo i numeri il pareggio ci sta un po’ stretto. Sempre meglio però avere qualche rammarico sul risultato e non sulla prestazione. Non posso dire nulla ai miei ragazzi. Se non che bisogna evitare qualche ingenuità come quella sul secondo gol".