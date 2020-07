Solo elogi per Kulusevski. Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il successo sul Brescia: "Ci mancherà ma cercheremo di sostituirlo nel modo migliore. Ragioniamo sul presente, poi parleremo di questo con la società. Al momento penso a recuperare molti giocatori importanti, come Cornelius, Inglese, Grassi, Kucka, anche se Dejan è un giocatore che ha determinato molto in questa stagione, è migliorato molto".