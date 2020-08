Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa anche di Dejan Kulusevski, esterno di proprietà della Juve, nell'ultima stagione in prestito proprio al club emiliano: "Penso che sia uno dei più redditizi e penso che possa fare molto bene anche in un club nella Juve, abituato a vincere, ce l’ha nel dna. Dejan ha margini di crescita, credo che l’anno prossimo giocherà con continuità anche nella Juventus. Lui in allenamento fa quello che poi fa in partita".