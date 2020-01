L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Un incrocio che interessa anche il mercato, con la Juventus sullo sfondo, che ha interagito con i due club per portare in bianconero Dejan Kulusevski. Ecco le parole di D'Aversa proprio sul talentino svedese classe '00: "Kulu è riconoscente nei confronti del Parma: è pronto per la gara di domani. Vuole continuare a crescere e dimostrare tutte le sue qualità".