Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza del ko con la Juve.



COSA LASCIA - "Mi lascia il primo tempo, un'ottima prestazione. Abbiamo lavorato bene in fase difensiva e offensiva. Il gol subito a due minuti dalla fine, in una circostanza che ci vede frequentemente battuti e ci fa compromettere la posizione in classifica e la partita. Il calcio d'angolo, che ha influenzato il secondo tempo. Magari abbiamo possibilità di riaprire la gara, ma pur essendo in area da soli e non lo sfruttiamo".



SCELTE DI FORMAZIONE - "Mihaila non si è allenato in settimana, poteva fare 2-30 minuti. Gervinho credo abbia fatto, almeno in fase difensiva, una buona gara. Poteva fare meglio in fase offensiva. Pellé rientrava da un infortunio e tre partite non poteva farle".



GIOCARE SERENI - "Ho detto che aver perso uno scontro diretto, che la percentuale del raggiungimento della salvezza sia diminuito, mi auguravo che potesse far affrontare la gara in maniera serena così da non pensare alla classifica o all'obiettivo che sfugge. Da questo punto di vista, nel 2021 questa squadra ha perso 19 punti da rimonta. Può immaginare se avessimo avuto la bravura, una parte caratteriale di poter tenere il risultato. La rimonta stasera è avvenuta nella ripresa. In 5 circostanze ci sono stati risultati clamorosi, per finire con il Cagliari. Parleremmo di una posizione di classifica diversa. Qualche lacuna l'abbiamo e siamo gli unici responsabili".