Il commento di Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, nel postpartita di Dazn dopo la partita persa 3-1 contro la Juventus all'Allianz Stadium: "Per noi è una componente costante, buttare via occasioni ottime. Come a fine primo tempo, quando poi alla fine abbiamo finito col prendere gol sull'ennesima situazione da calcio d'angolo, compromettendo il primo tempo e l'intera partita, perché poi una squadra di qualità come la Juve nella ripresa riacquisisce fiducia. Ma poi in altre circostanze è chiara la differenza in certe situazioni: noi in area tiriamo sopra la traversa, loro la mettono dentro perché hanno la cattiveria di portare a casa il risultato."

GOL PRESI DA PALLA INATTIVA - "Siamo pure ben strutturati fisicamente, ma prendiamo lo stesso diversi gol su situazioni di gioco da fermo: è un fatto di poca cattiveria, se non riesci ad arrivare sul pallone devi però provare a non far saltare l'avversario liberamente, come invece ha fatto De Ligt con Cornelius. Non dipende nemmeno dal modo di difendere, abbiamo provato sia uomo che zona... È una mancanza di determinazione nel voler portare a casa il risultato, che alla fine ci sta condannando a questa situazione di classifica".

GLI ATTACCANTI NON RIESCONO A SEGNARE - "Creiamo tante situazioni, anche rispetto a un passato dove invece facevamo qualche risultato in più. Bisogna considerare che Cornelius è stato tanto infortunato, Inglese è fuori, Pellè è arrivato dopo un periodo di inattività e ha avuto poi un problemino anche qua. Gervinho ha fatto bene sotto l'aspetto difensivo, ma deve far meglio in fase offensiva. Ma non è un discorso di non riuscire a creare, ma proprio di stato di forma degli attaccanti".

I GIOVANI - "Abbiamo diversi talenti interessanti, ma quello più cresciuto è Man. Ha qualità anche aerobiche difficili da trovare in un attaccante, ed è quello più migliorato da quando è arrivato qua. In patria era un campione, per poter giocare bene in Italia deve migliorare in entrambe le fasi e lo sta facendo. È anche molto bendisposto a frequentare le lezioni di italiano per imparare la lingua".