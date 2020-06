Il tecnico del Parma D'Aversa ha parlato al termine del match perso dalla sua squadra contro l'Inter di Conte. Ecco le sue parole rilasciate a Sky, con un riferimento a Kulusevski: "Qualcuno non era in forma, non so se mi sono spiegato. Kucka espulso? Non stavamo perdendo tempo. E Cornelius è uno dei giocatori più corretti d'Europa. Io insegno la lealtà ai miei giocatori, Kulusevski poteva far espellere Barella e invece ha continuato la corsa".