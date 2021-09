Le parole dia Dazn: "Le prestazioni sono sempre state buone contro le grandi, ma quando perdi bisogna ragionare su cosa migliorare. Chiaro che fare buone prestazioni non basta. Se riesci a fare 2 gol ma non porti a casa il risultato vuol dire che hai sbagliato. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo alla Juve. Abbiamo sbagliato semplici passaggi e gli abbiamo dato la possibilità di farci male. Avrei preferito un calendario diverso e avere punti in più. Tutto quello di buono fatto ci deve servire per affrontare le prossime avversarie. I complimenti ti rendono orgoglioso, ma preferisco portare a casa il risultato. Dobbiamo essere arrabbiati perché contro Juve e Napoli non abbiamo fatto risultato. Le difficoltà di oggi arrivano dai troppi errori tecnici. Il rigore? Dovevamo essere più furbi, ora il regolamento è cambiato, se il braccio è staccato fischiano. Damsgaard fuori perché arrivava da un periodo dove giocava sempre, una questione di carichi"