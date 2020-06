1









Nel sabato che ha inaugurato il ritorno della Serie A dopo l'emergenza coronavirus, è scesa in campo anche un po' di Juventus. Si tratta, ovviamente, di Dejan Kulusevski, esterno offensivo prelevato a gennaio dai bianconeri, ma lasciato in prestito al Parma. E così, al termine del pareggio dei Ducali in casa del Torino (1 a 1 il finale), il tecnico Roberto D'Aversa ha analizzato la prestazione del giovane svedese. Ecco le sue parole.



