Il cantante e attore napoletano Nino D'Angelo ha parlato della sua passione partenopea, e per Diego Armando Maradona, alla Gazzetta dello Sport: "Ricordo che dovevo giocare ad Ascoli con la nazionale artisti.Un secondo dopo la fine, la città è in strada. Alla sera abbraccio Diego a casa di Bruscolotti".Mi ha telefonato mio figlio Vincenzo, che lavora alla Gazzetta: 'Pà, Diego è morto'. Non è vero. 'Abbiamo la conferma'. Mi sono seduto a quel piano, ho suonato 'Ho visto Maradona' molto lentamente fino a scoppiare a piangere. Ho postato un pensiero su Facebook, poi ho scritto 'Campiò', la canzone che chiude il mio ultimo album: Il Poeta che non sa parlare'"."Siamo quelli di prima con Anguissa in più. Sarebbe un regalo dal cielo, di Diego. Perché sì?La squadra è maturata e Lozano in qualsiasi altra squadra sarebbe titolare: abbiamo ottime alternative"."L’Inter, anche se si è indebolita. E il Milan ha un gioco che mi fa paura. Pioli è bravo e sottovalutato. La Juve è un passo indietro, CR7 si è portato via 25-30 gol».