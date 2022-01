1









Antonio D'Amore, direttore dell'Asl 2 di Napoli, è intervenuto ai taccuini de Il Mattino:



TIFO - "Per chi tifo? Napoli, senza se e senza ma. Devo dire che in infanzia ero attratto dalla Juventus degli Scirea, era una Juve diversa. Che Juve è questa? Non me lo lasci dire (ride, ndr)" JUVE-NAPOLI - "Zielinski, Lobotka e Rrahmani potevano giocare? Saranno stati attenti a rispettare tutte le norme, sia

quelle sanitarie che quelle del protocollo. Se cioè non hanno avuto contatti esterni. Quindi penso proprio di sì. Possono allenarsi? Allo stato attuale, si. Secondo il protocollo Figc, osservano l’isolamento e possono allenarsi. Attraverso il nostro

dipartimento di prevenzione, abbiamo chiesto al Napoli se sono osservate le norme di isolamento prescritte. Il club ha

già risposto, elencando le azioni messe in campo per fare in modo che ci sia un’osservanza strettissima delle regole. I tre

calciatori, domenica, faranno il tampone: se saranno negativi saranno sciolti dal vincolo dell’isolamento"



MAROTTA - "Le dichiarazioni di Marotta mi hanno lasciato un profondo dispiacere. Non si è considerato il lavoro e l’impegno di queste persone in tutta Italia. Mi libererei volentieri delle questioni calcio. Il nostro dipartimento, mentre dialogava col Napoli, era alle prese con un contact tracing di 3000 persone".