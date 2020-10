3









Il direttore generale dell’ASL Napoli 2 Antonio D’Amore ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de Il Mattino.



Ecco le sue parole: “Le mie strutture non hanno fatto errori, è incredibile come solo il Ministro Speranza abbia detto che le Asl di Napoli hanno agito nel modo giusto. Per come vanno certe cose però, non mi stupisco affatto.



Venerdì la direzione dell’UOC ha contattato Zielinski e sabato il club per avere i nomi dei contatti stretti. A quel punto la dirigente Granata trasmette i nomitativi all’Asl Napoli 1 che emette, nel pomeriggio, lo stesso tipo di provvedimento che precedentemente era in vigore per Zielinski. Inoltre il Napoli chiede interpretazione al Capo di Gabinetto di Regione. Inoltre fino al giorno dopo gli azzurri mi chiedevano se c’era la possibilità di partire… Sabato alle 19:30 mi hanno chiamato alcuni membri dello staff medico del Napoli, dicendomi: ‘Direttore stiamo rientrando, annulliamo la trasferta’. Poi la mattina dopo mi hanno chiesto una precisazione: ‘Ci sono i margini per partire in sicurezza?’ Non ho potuto rispondergli affermativamente, le condizioni non c’erano, non sapendo che tutti gli altri non fossero stati contagiati. Il Napoli ha provato a partire fino a domenica mattina”.