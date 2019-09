Ilaria D'Amico, durante il pre-partita di Sky Sport ad Atletico-Juventus, si è fatta scappare come Capello non sia stato d'accordo con la prima mossa di Sarri appena arrivato in bianconero. A don Fabio, infatti, è rimasta indigesta la scelta del tecnico toscano di incontrare personalmente Ronaldo prima ancora che tutti gli altri giocatori. Per Capello non sarebbe stata la mossa ideale, per mantenere gli equilibri di uno spogliatoio.