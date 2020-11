L'agente Andrea D'Amico, a Calcio Napoli 24, ha parlato della situazione Juve-Napoli: "Resto sicuro che il Napoli può essere una pretendente per lo scudetto, grazie alla rosa e al suo tecnico: se non ci fosse stato lo 0-3 con la Juventus e la penalizzazione chissà di cosa staremmo parlando. Il cammino di Gattuso finora è stato ottimo, è arrivato in un momento difficile e dopo gli sbandamenti iniziali ha preso in mano la rosa, facendo benissimo e conquistando la Coppa Italia. E' stato sfortunato a trovare il Barcellona in Champions, altrimenti chissà come sarebbe andata a finire".