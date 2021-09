Andrea, a Tuttosport, fa il punto sul mercato delle italiane e della Juventus."Hanno fatto un buon mercato, quest’estate, le società che dovevano vendere e hanno venduto a buoni prezzi e che hanno rimpiazzato spendendo meno: penso all’Inter, che con Dzeko , Correa e Calhanoglu ha coperto bene le partenze. Cito anche il Milan, che ha sostituito bene Donnarumma e ha preso un ottimo giocatore come Giroud ; personalmente sono convinto che sia una ottima operazione anche l’acquisto di Messias . E poi ci sono le società che hanno messo a segno dei buoni colpi, come la Roma: i giallorossi hanno preso innanzitutto un ottimo allenatore, un grande motivatore, un comunicatore strepitoso quale è Mourinho. Non è un caso che la prima parte del mercato sia stata proprio quella dedicata agli allenatori: non potendo cambiare molto le rose, ci si è concentrati sui tecnici"."La Juve? Appunto.... Sottolineavo la rilevanza che ha avuto il mercato degli allenatori... È stata molto criticata per non aver vinto il campionato: molti hanno detto che la responsabilità fosse di Andrea Pirlo, perché non aveva l’esperienza. E dunque i vertici bianconeri hanno ripreso Allegri , facendogli peraltro un contratto da top player. Credo che possa essere lui a fare la differenza, a questo punto. La cessione di Ronaldo era inevitabile, non aveva senso rimanere con Cristiano se lui voleva andare via a tutti i costi. Per il resto, un po’ ha inciso la situazione post Covid generalizzata, un po’ il fatto che le entrate dipendono dalle uscite: non muovendosi niente a centrocampo, la Juve ha potuto fare poco. Quando ho visto che Ronaldo andava allo United anziché al Psg ho pensato che potesse muoversi Cavani. A questo punto vediamo come vanno le cose da qui a gennaio, o giugno. Quello di Cavani poteva essere un acquisto sensato per la Juve"."Il destino di Vlahovic è legato alle classiche dinamiche. Dipende dalle offerte e dalle alternative tecniche che hai. Una gestione dinamica del parco giocatori vuol dire comprare a poco e vendere a tanto. In questo è fondamentale lo scouting nazionale e internazionale".