Il noto procuratore Andrea D’Amico ha parlato a Tuttosport in merito al prossimo mercato bianconero: “Sono convinto che la Juve potrà inaugurare un nuovo mercato. La Juventus ha vinto otto scudetti e potrebbe vincere il nono. Credo che per superare la crisi da Covid possa varare un progetto di ringiovanimento e italianizzazione. Tenere i fenomeni come Ronaldo a prendere giovani italiani di prospettiva, penso a nomi come Chiesa e Tonali. Poi la valorizzazione del vivaio dove c’è per esempio il formidabile Fagioli. Seppure in proporzione diverso, la situazione è simile a quella di calciopoli, un disastro dal quale la Juventus è uscita più forte, più avanti degli altri".