Ilaria D'Amico l'anno prossimo non sarà più il volto del calcio su Sky. Resterà nella tv satellitare, ma con altri progetti. Così la compagna di Gigi Buffon ha parlato della sua "successione" al Fatto Quotidiano: "Non è una questione di stanchezza, avrei potuto continuare. Lavoro in una azienda straordinaria che conosco e dove tutto è ormai rodato. Gli ingranaggi funzionano, ci sono i migliori inviati e commentatori, una macchina perfetta. Forse il punto è proprio questo, la macchina la conosco bene e mi rendo conto di aver fatto tutto: Mondiali, Europei, tanta Serie A e ora anche la Champions League. Adesso mi manca la sfida, la paura e l’emozione di veder crescere qualcos’altro, ma non mi mancherà perché lo vivrò per sempre in un altro modo, il calcio da me è di casa. Chi sceglieranno al posto mio? Non ne ho idea, comunque da noi c’è talmente tanta qualità interna che la scelta è ampia. Anna Billò fa l’Europa League da tanto tempo ed è in Sky da almeno quindici anni in conduzione. Se fosse lei avrebbe l’esperienza per fare bene".