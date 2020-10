Ilaria D’Amico, compagna di Gigi Buffon, annuncia il suo ritorno in televisione a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dopo aver chiuso la sua esperienza a Sky Sport: “Sto preparando la squadra per un programma di attualità, dove si parlerà di politica e non solo, che inizierà a gennaio. Andrà in onda una volta a settimana in prime time su SkyTg24. Sarà un talk show? Non so, vediamo”.



SUL TITOLO – “Non c’è ancora il titolo, siamo ancora nella fase in cui stiamo facendo la ‘pasta’, come si dice. Quando c’è il titolo hai tutto…”.