Il ds dell'Atalanta Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita contro la Juve.CASO PLUSVALENZE - 'Caso Juve? Situazione difficile da affrontare oggi. Ci vuole calma, aspettando l'evolversi del corso degli eventi. Ci sono organi più competenti che sapranno affrontare la vicenda in modo più approfondito'.SULLA SQUADRA - 'Koopmeiners per caratteristiche è un giocatore unico della nostra rosa. Chi lo sostituirà, nella fattispecie Ederson, farà il suo meglio. L'organizzazione dell'impianto collettivo non cambia'.