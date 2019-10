Secondo quanto appreso da Sky Sport, la decisione in casa Inter ormai è stata presa per la sfida contro la Juventus, in programma questa sera allo Stadio San Siro (calcio d'inizio alle 20.45). Romelu Lukaku sta meglio e giocherà da titolare con Lautaro Martinez in attacco; in mediana ancora Sensi, Barella e Brozovic, la difesa sarà quella tipo mentre a sinistra toccherà ad Asamoah. A destra, sciolto l’ultimo dubbio: ci sarà Danilo D’Ambrosio e non Candreva, Conte ha scelto dunque di preservare l'esterno (con un passato bianconero), magari anche per scatenarlo nel secondo tempo. Poco prima, al nativo di Caivano un solo compito: contenere Alex Sandro.