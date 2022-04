Nella notte ha giocato l'ultima partita della sua carriera - con tanto di gol - Andrés D’Alessandro, che ha gennaio scorso era tornato in Brasile all'Internacional dove aveva già giocato otto anni tra il 2008 e il 2015. Oggi ha 41 anni, ma nel 2002 era uno dei gioielli del River Plate e la Juventus di Luciano Moggi l'aveva messo nel mirino insieme al compagno Fernando Cavenaghi. Alla fine non arrivarono nessuno dei due, D'Alessandro sbarcò in Europa l'anno dopo al Wolfsburg, poi Portsmouth e Real Saragozza ma senza mai lasciare il segno.