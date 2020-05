Gaetano D'Agostino, ex calciatore conosciuto per il suo delizioso mancino, si è raccontato a Romanews Web Radio, tra quarantena e retroscena di mercato: “È stato l’anno in cui feci 11 gol, avevo l’accordo con la Juve ma tutto saltò. Una settimana dopo mi chiama Bronzetti, io stavo giocando alla play ed ero arrabbiato perché con i bianconeri non andò bene. Pensavo fosse uno scherzo e mi disse: ‘sei pronto ad andare al Real?’ e io risposi di sì e attaccai: pensavo fosse uno scherzo. Poi mi richiamò e capii. Mi disse che già l’Udinese era a Madrid e iniziai a balbettare, mi venne l’ansia. Quando mi disse che il contratto era dai 5 anni in su quasi sono svenuto. La paura mia era che dovevo palleggiare davanti alla gente al Bernabeu, non quella di giocare. Come abbigliamento però sarei andato meglio di Cassano (ride ndr.). Ma poi saltò anche quella… Oggi il mio avvocato ha ancora il biglietto aereo”.



I TRE PIU' FORTI - “Maradona. Non cito Pelé perché muscolarmente, rispetto a quelli della sua epoca, era 10 anni avanti. Credo che il vero Ronaldinho e Ronaldo, il fenomeno, nell’apice della loro carriera, sono più forti di Messi e Ronaldo”.