Domani la Juventus è attesa a Lione per l’andata degli ottavi di finale di Champions. Nella città francese è nato Antoine de Saint-Exupéry, autore de ‘Il Piccolo Principe’, famosissimo libro sull’amore e l’amicizia, il più tradotto dopo la Bibbia. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Oliver d’Agay, nipote-erede e presidente della fondazione Saint-Exupéry, che ha parlato della gara di domani: “Platini, Deschamps, Trezeguet, Zidane e via fino a Matuidi e Rabiot: una squadra francese. Un modello per il Lione, che però può sempre sognare l’impresa. Queste due città sono sorelle, generose, ma a Torino ci sono due leggende come Buffon e Ronaldo che cambiano da sole il destino”.



SU RONALDO – “Vedremo un re nella città del Piccolo Principe. Lui è l’eterno bambino che vuole essere il primo della classe e non sopporta di perdere! Non voglio criticarlo, è un genio. L’ego è in realtà ossessione perché lui supera sempre se stesso. Vola più in alto, come Saint-Exupéry”



SU PJANIC – “Ha lasciato un segno a Lione, come un vero principe. Anche Marchisio aveva lo stesso soprannome: ricordo i suoi anni magnifici alla Juve”



SU SARRI – “Si soffermi qui: “Puoi vedere bene solo con il cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che passi per la tua rosa a rendere la tua rosa unica al mondo”. Il libro ci insegna a guardare oltre la superficie delle cose: diamo tempo, alla fine i tifosi coglieranno il valore. Magari per l’8° scudetto”



UN MESSAGGIO PRIMA DELLA CHAMPIONS – “Se sei diverso da me, fratello, lungi dall’offendermi, tu mi arricchisci. Ma perché tanti problemi in A con i giocatori di colore? E poi penso al lampionaio del libro che fa un lavoro utile perché è bello”. Ecco spiegato il calcio: utile, proprio perché è così bello”.



SULLO ZIO – «Chi ha conosciuto il fratello di mia nonna lo racconta come un talento complesso, contraddittorio. Per noi è un eroe, lo zio magico che volava in giro per il mondo. Non praticava sport, ma era un atleta: sopportava voli lunghissimi in una cabina minuscola!”



SUL PICCOLO PRINCIPE – “Perché unisce l’umanità, porta consolazione e speranza. Ha lo stesso potere magico del calcio: parla a tutti, indipendentemente da lingua e cultura. E noi, invece, perché amiamo il pallone? Per l’emozione che fa restare bambini: ecco la magia del Piccolo Principe”



SULLE EMOZIONI DEI GIOCATORI – “Io adoro il passo in cui il Principe paragona un uomo troppo serio a un... fungo! I grandi campioni sono spensierati, conservano il divertimento. Conosco Platini, grande fan del libro: lui è rimasto bambino. Zidane, invece, troppo serio”



SULLA SUA PASSIONE PER CALCIO E LIONE – “Ho trascorso la giovinezza in Corsica, seguivo il Bastia. Poi ho visto da vicino l’epopea del Lione a inizio 2000: andavo al Gerland per Juninho. Oggi illude l’individualità di Depay, ora infortunato. Garcia un ottimo tecnico, ma il collettivo non è all’altezza: è una questione di spirito e valori. Come la Francia, in crisi di identità, senza fiducia, diviso”.