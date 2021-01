L’esterno del Genoa Lennart Czyborra ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, in cui ha parlato anche del gol segnato alla Juventus: “Ogni volta che arriva un nuovo allenatore porta un nuovo spirito nuove motivazioni per tutta la squadra e ognuno dà quelle piccole percentuali in più che riesce. Inoltre ha portato nuove tattiche e questo si vede in campo, tattiche che calzano perfettamente con lo spirito e con l'organico che abbiamo”.



SUL GOL A BUFFON - “E' stata una soddisfazione personale, soprattutto perché ho segnato al miglior portiere. Per me è un bagaglio di emozioni ma mi dispiace solo essere stati alla pari della Juventus e non aver passato il turno. Però rimane la bella emozione del mio primo gol in Italia segnato proprio ad una squadra come la Juventus”.