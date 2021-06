Attraverso un’intervista a SportWeek, l’ex Milan Patrick Cutrone ha raccontato Manuel Locatelli, primo obiettivo di mercato della Juventus. Qualche parola anche sul suo carattere: “Ci somigliamo sotto vari aspetti, compreso il fatto che è un po’ permaloso: come me, soffre la battuta. A volte non ci si parlava per tutto il giorno. E non puoi toccargli i capelli: ci tiene moltissimo. Ma è gentile, disponibile, ti dà tanto”.