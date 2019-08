Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan, parla a La Gazzetta dello Sport del suo trasferimento in Premier. Oltre a lui anche Moise Kean ha raggiunto il campionato inglese in estate: "E’ sempre la solita storia: da noi vengono preferiti gli stranieri. Per i ventenni è dura, ma in ogni caso ci tengo a sottolineare una cosa: sarò sempre grato al Milan per quello che mi ha dato. Mancini dice che è un peccato? Ha ragione, ma per quanto mi riguarda, cercherò di non farmi dimenticare e di non sparire dal suo radar. Serie A? La Juve viene da otto scudetti di fila e ogni anno si muove sul mercato per diventare ancora più forte. Per le avversarie è sempre dura".