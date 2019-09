Your browser does not support iframes.









di LB, inviato a Torino

L'aria è frizzante, e non esattamente in accezione positiva. Anzi. Quasi venti camionette della polizia sono state poste ai lati della Curva Sud bianconera: il piazzale, sempre pieno e pullulante di tifosi nei pre partita di ogni genere, lascia spazio alla vera istantanea di Juve-Verona. Vuoto, tutto vuoto. Ma vuoto in modo desolato. Vuoto che ha un significato ben preciso, e che per un attimo è sembrato l'anticipo di uno scontro annunciato e tutto ancora da scongiurare. Poi l'arrivo dei Drughi, di una quarantina di esponenti: alle 16.30, i primi cori. Ma nessun problema di ordine pubblico.



MISURE DI SICUREZZA - L'allerta è massima. Dopo gli scontri social annunciati dalle diverse frange della tifoseria bianconera - anche, soprattutto tra gli stessi supporter bianconeri -, la preoccupazione e la denuncia ora si spostano verso la probabile spartizione del potere all'interno della curva juventina. Seguendo le prove, per la prima volta nella storia dell'Allianz Stadium, gli organi di sicurezza hanno stablito che gli steward saliranno più su rispetto al classico bordocampo. Si stabiliranno esattamente all'interno del settore riservato ai tifosi più caldi Sfoglia la gallery per le immagini e i video dallo Stadium