La decisione del Giudice Sportivo

Il derby tracontinua a suscitare polemiche. Oltre alle tensioni in campo e alla controversa esultanza oltre i limiti del difensore della Roma Gianluca Mancini, si è sollevata un'altra spinosa questione: un nuovo caso di razzismo.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel fine settimana in cui la FIGC ha annunciato un aumento dei controlli degli ispettori federali con tolleranza zero verso la discriminazione, si sono uditi nuovamente cori discriminatori provenienti dalla curva Nord della Lazio. Gli ispettori avrebbero registrato almeno tre episodi di cori offensivi diretti controOra spetta alvalutare le possibili sanzioni, che potrebbero portare alla chiusura del settore biancoceleste considerando la precedente diffida. I tifosi della Lazio erano già stati accusati di insulti discriminatori verso durante l'ultima gara di Coppa Italia dalla Juventus. Sebbene la Procura non abbia trovato prove conclusive per quell'episodio, i bianconeri stanno cercando ulteriori prove e hanno già condannato l'accaduto tramite una nota ufficiale.