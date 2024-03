Loris Grancini, noto capo dei Viking, il gruppo ultras della curva della Juventus, ha ottenuto un'assoluzione definitiva dopo essere stato coinvolto in un caso di tentata estorsione. Nel dicembre 2019, Grancini era stato condannato in primo grado a 5 anni e mezzo di reclusione, ma successivamente è stato assolto con formula piena nell'aprile del 2022. L'accusa sosteneva che Grancini e altri individui avessero minacciato il proprietario di una società milanese di eventi sportivi per ottenere biglietti per le partite con una "corsia preferenziale".

Tuttavia, i giudici d'appello hanno emesso un'assoluzione "perché il fatto non sussiste" per Grancini e gli altri imputati, Christian Mauriello e Christian Fasoli. La Cassazione ha recentemente dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal titolare della società di eventi sportivi, il quale aveva fatto scattare le indagini condotte dalla Digos e coordinate dal procuratore Enrico Pavone.