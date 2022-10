Niente tifo interista all'Allianz Stadium: i supporters nerazzurri hanno deciso di boicottare la trasferta di Torino per la gara di inizio novembre, quando la squadra di Inzaghi affronterà la Juventus di Allegri. A renderlo ufficiale, una nota della Curva Nord che non lascia spazio a interpretazioni."La Curva Nord rende noto con largo anticipo che anche per quest'anno non parteciperà alla trasferta di Torino in occasione di Juventus Inter del 6 novembre prossimo. Le motivazioni sono le solite ben note legate alla modalità di vendita biglietti per il settore ospiti".