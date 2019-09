Un occhio in campo e uno in curva. Nel giorno in cui Dybala è tornato in campo dal 1', Buffon ha riabbracciato il suo popolo e Sarri ha messo in mostra nuovi arrivati come Ramsey e Demiral, l'attenzione non era solo sul rettangolo verde ma anche in Curva Sud dove non c'eranoSi temevano scontri, ritorsioni, picchetti fuori dalla Sud, il cuore pulsante del tifo ultras, per fortuna è successo poco e niente.Prima della partita, il settore è stato circondato da Digos e camionette di Polizia e Carabinieri ( FOTO ). Sono entrati circa 40 ultras dei Drughi al coro "Fuori gli ultras dalle galere", lo stesso ripetuto all'inizio della partita. Tensione c'è stata, in realtà. Ma non in curva. Dopo la rete del Verona si è creato un capannello di 7-8 steward nel secondo anello della tribuna centrale, a pochi passi dalla tribuna stampa, dove alcuni tifosi del Verona e della Juventus sono stati separati dal servizio di sicurezza del club. Urla e qualche spintone, ma tutto si è risolto nel giro di pochi minuti.L'atmosfera dentro lo Stadium è stata abbastanza compassata. Il primo coro è partito dalla Nord, quasi come a voler sostituire, come accaduto a volte nella scorsa stagione, i cori ed i tamburi della Sud. E' durata poco. Dal secondo anello, nel settore in cui sono solitamente ubicati i Drughi, sono partiti cori di sostegno agli ultras. "Libertà per gli ultrà" e "Fuori gli ultras dalle galere", poi qualche coro in sostegno alla squadra e l'applauso classico dell 39' dedicato alle vittime dello stadio Heysel. Il resto della partita è scivolato via tra qualche timido coro e la paura di essere rimontati da un Verona che ci ha provato fino all'ultimo secondo, arrendendosi, nel finale, solo di fronte ad un super Buffon. Al triplice fischio il sospiro di sollievo è stato unanime ed ha abbracciato tutto lo stadio, dalla Nord alla Sud. E' trascorsa così la prima strana giornata dello Stadium senza, di fatto, il tifo organizzato. La bolgia di Juve-Napoli è stata ben altra cosa ma di fatto l'atmosfera che si è respirata è stata simile a quella di gran parte della scorsa stagione. Ci sarà da abituarsi e prendere qualche contromisura ma la legalità non è barattabile con qualche coro in più.@lorebetto