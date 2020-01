La partita tra Brescia e Lazio ha confermato due trend che si sono verificati spesso negli ultimi tempi. Il primo, riguarda i biancocelesti, che hanno segnato ancora nel recupero il 2-1 finale, mentre l'altra è tutta di Mario Balotelli. Esattamente dieci anni fa, infatti, il giocatore bresciano segnava - con la maglia dell'Inter - il primo gol della decade in Serie A. Un gol a Sorrentino, contro il Chievo: oggi, aprendo le marcature nella gara contro la Lazio, si è ripetuto. Era difficile da pronosticare dieci anni fa, specialmente dopo che Balotelli ha sancito solo quest'anno il suo ritorno in Italia, dopo i pellegrinaggi in Francia (e prima, in Inghilterra).