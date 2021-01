A Radio Kiss Kiss Raffaella Curioni, assessore allo Sport del comune di Reggio Emilia, ha spiegato i motivi per cui non è stata accolta la richiesta di rinvio della Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, che si giocherà come da calendario mercoledì alle 21 al Mapei Stadium. Così la Curioni: "Questo è un evento legato alla stagione appena trascorsa: non si poteva giocare in primavera. Siamo dispiaciuti che sarà a porte chiuse, ma rimandarla non ci avrebbe garantito che poi avremmo avuto il pubblico. La coppa è già a Reggio Emilia".