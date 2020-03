Your browser does not support iframes.



Il calcio prova a organizzare il prossimo futuro. Con l'emergenza Coronavirus i campionati sono ovviamente tutti sospesi e le società cercano anche di rientrare dagli stipendi dei calciatori. Tuttosport titola a tal proposito: 'Cuori d'oro'. Cristiano Ronadlo ha già donato 2 milioni agli ospedali. In prima linea anche Andrea Belotti, con lui il fratello Manuel cuoco per l'ospedale da campo de gli alpini alla fiera di Bergamo.



Il Corriere dello Sport titola invece '​Scudetto in campo neutro'. Il piano della Lega per il ritorno del campionato. In molte regioni la ripresa potrebbe essere più lenta e cresce così il possibile cambio di sede di alcuni match. Sul caso stipendi gli interisti sono pronti al dialogo, ma non Lega e Aic.