2









Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, è stato il promotore di una campagna di beneficenza a favore dei bambini di Manchester in difficoltà nel ricevere quotidianamente pasti caldi. Il 22enne attaccante dei Red Devils ha così spiegato l'iniziativa ai media: “Ho iniziato donando 50 mila sterline, in una settimana eravamo a 7 milioni, oggi a 20. L’ho fatto perché se l’emergenza fosse capitata 15 anni fa mi sarei trovato anch’io nelle loro stesse difficoltà". Non è la prima volta che Rashford si spende in beneficenza: la giovane punta dello United si era già distinta per iniziative benefiche.