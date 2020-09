Il 21 maggio 2018 Andrea Pirlo organizzava il suo addio al calcio, la "Notte del Maestro", i cui proventi sono stati destinati in beneficienza. E l'esatta destinazione l'abbiamo scoperto ieri, quando l'attuale allenatore della Juventus si è recato a Gussago, nel bresciano (la terra del mister), per partecipare all'inaugurazione di NeMo, un centro medico di riabilitazione per malattie neuromuscolari costruito anche grazie ai soldi ricavati da quella serata di due anni fa. Ma non è l'unico ex giocatore della Juventus coinvolto: i fondi sono arrivati da Pirlo al NeMo grazie alla Fondazione Vialli-Mauro.