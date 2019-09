Ciao Giuseppe! Tantissimi auguri!! Ora arrivano anche quelli di @PauDybala_JR — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) September 11, 2019

. Il Principino ha sempre dimostrato un'umanità fuori dal comune e non perde occasione per ribadirlo. Sì, perché l'ex numero 8 bianconero in ogni piccolo gesto regala gioie a chi l'ha sempre tifato e sostenuto. Nella giornata di oggi un suo fan gli ha chiesto gli auguri di buon compleanno e lui non si è tirato indietro, anzi: