Vorrei dedicare il mio augurio per il nuovo anno a #ChicoForti. Quello che ha passato quest’uomo non si potrà mai cancellare e nessuno potrà restituirgli ciò che ha perso.#ChicoFortifree pic.twitter.com/LNFRu0sajJ — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) December 31, 2019

Claudio, ex centrocampista e bandiera della Juventus, ha voluto fare una dedica speciale per i propri auguri di buon 2020, mandati tramite il proprio account Twitter ufficiale. Ecco il suo messaggio: "Quello che ha passato quest’uomo non si potrà mai cancellare e nessuno potrà restituirgli ciò che ha perso".