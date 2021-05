Moise Kean questo weekend ha fatto parlare di sé in positivo, e non per l'ennesimo gol con la maglia del Paris Saint-Germain o per le lusinghe di mercato da parte della Juventus e di altri club. Ma perché è stato protagonista di un gesto di gran solidarietà: ha donato personalmente cibo e viveri a senzatetto e migranti del quartiere parigino Porte de la Chapelle. La foto che vedete in copertina di quest'articolo è tratta dal post di Instagram di Kean, che ha scritto "Allontanando il dolore". Queste alcune precedenti dichiarazioni del centravanti italiano riprese da Calciomercato.com: "Da piccolo non avevo i soldi per potermi comprare le figurine, ora gioco con i due attaccanti più forti che ci siano. Ho sempre sognato di arrivare in alto, di giocare a questi livelli".