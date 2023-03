Nel giorno del ricorso ufficiale presentato dalla Juventus al Collegio di garanzia presso il Coni contro la decisione della Corte Federale di Appello di penalizzare la squadra bianconera di 15 punti in campionato per la questione plusvalenze, la Vecchia Signora vince uno dei derby più spettacolare degli ultimi decenni.Un tempo si celebrava il “Cuore Toro” come un marchio di fabbrica ben definito che contraddistingueva le prestazioni della squadra granata. Stavolta invece alla formazione allenata da Juric non è bastato nemmeno esser andata 2 volte in vantaggio per evitare l’ennesima sconfitta nel derby.La squadra che, in questo momento, ha davvero cuore infatti è la Juventus che da quando è stata penalizzata in Serie A sta disputando un campionato virtuale senza sapere per quale obiettivo di stagione stia effettivamente competendo.Nonostante queste premesse e le tante, troppe, difficoltà dimostrate in fase difensiva soprattutto nel corso del primo tempo, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha vinto in rimonta il derby della Mole per 4 reti a 2 dimostrando ancora una volta, semmai ve ne fosse ancora bisogno, di che spessore è composto l’organico bianconero.Il simbolo del trionfo juventino è sicuramente l’esultanza di Danilo dopo il gol del 2 a 2; lo stesso Danilo che in occasione dei gol subiti in precedenza da parte dalla difesa bianconera non era stato assolutamente esente da colpe al pari (o poco sotto) di Bremer, anche lui poi riscattatosi nel corso della partita grazie alla fase offensiva.Questo spirito di non mollare mai, di cercare a tutti i costi di rimediare ai torti subiti e agli errori commessi è sicuramente la cosa più bella che sia capitata nel corso di questa stagione travagliata alla Juventus.Uno spirito indomito, battagliero, encomiabile che rende tutti i tifosi juventini orgogliosi a prescindere. Un senso di appartenenza e di rispetto verso quei gloriosi colori che va oltre la professionalità.Non ci stancheremo mai di ripeterlo, dopo la mazzata del -15 la compagine bianconera si sarebbe potuta sciogliere come neve al sole crollando emotivamente;. d’altronde, la squadra di Allegri, ancora oggi non sa per quale obiettivo sta lottando in Serie A, non sa se tutto quanto di buono sta facendo verrà ulteriormente ridimensionato o addirittura azzerato da una nuova penalizzazione per la manovra stipendi. Eppure è lì a combattere, il gruppo è vivo e lotta compatto dimostrando un “Cuore Juve” a cui non eravamo sinceramente abituati, perlomeno non in queste proporzioni.E’ proprio vero che per rialzarsi da eroi bisogna prima crollare a terra in modo fragroroso.I rientri di Chiesa, Pogba e Bonucci regalano un ulteriore pizzico di ottimismo di cui l’ambiente aveva proprio bisogno. Torino è ancora una volta bianconera.C’era un’ultima cosa che era rimasta esclusiva dei granata, la questione cuore ma dopo il “terremoto” plusvalenze e la voglia di vendicarsi contro una sentenza ritenuta fortemente ingiusta, il “Cuore matto” si è spostato verso l’altra sponda della città.Non sappiamo cosa riserverà il futuro per la Juventus e per i suoi tifosi ma di certo sappiamo che questa squadra ha un cuore enorme e i supporters non possono fare altro che alzarsi in piedi per applaudire un gruppo davvero fantastico, comunque andrà a finire.@stefanodiscreti