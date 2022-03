La vittoria di Firenze ha portato tante certezze in casa Juve, ma anche molti dubbi. L'iniezione di fiducia scaturita al termine dei primi 90 minuti contro i Viola ha generato ulteriore autostima e consapevolezza in tutti i ragazzi di Allegri che, allo stesso tempo hanno lasciato però a desiderare nella qualità del gioco, pressochè sterile nell'impostazione delle manovre offensive. Ma la certezza assoluta e che ormai sta diventando una garanzia, è stata l'ennesima prova strabiliante di Matthijs De Ligt.



MURO OLANDESE - L'ex difensore dell'Ajax è ormai un punto di riferimento per l'allenatore livornese e per tutti i suoi compagni, i quali ripongono la massima fiducia nell'olandese e lo si può notare anche dalla sicurezza e dalla calma che trasmette a tutta la squadra. La sua è già una figura altamente carismatica, con una personalità da leader che lo ha sempre contraddistinto sin dai tempi in cui militava nelle giovanili dei Lancieri. Ed è proprio il suo carattere abbinato alla tanta grinta agonistica, a renderlo attualmente uno dei più forti al mondo nel suo ruolo, con la forte sensazione che possa diventare il migliore a stretto giro di posta. Non si tratta solo di sensazioni ma anche i numeri danno ragione a De Ligt, perchè dal mese di novembre ad oggi la Juve è la seconda squadra in Europa ad aver subito meno gol (10). Solo il Real Madrid ha fatto meglio (8), a dimostrazione di quanto sia imprescindibile la presenza del numero 4 bianconero per le sorti di Madama. FUTURO - A tenere in apprensione tutti i tifosi juventini però è la situazione che ruota attorno al suo futuro, piu volte messo in discussione da Mino Raiola. Da un mese a questa parte, la possibilità di continuare a vedere l'olandese ancora per molto tempo indossare la maglia bianconera sta diventando sempre più concreta. La sua forte volontà di restare a Torino infatti, sembra avere la meglio e la sensazione è che possa arrivare un rinnovo di contratto nelle prossime settimane. Matthjis vuole la Juve e se a tutte le motivazioni già descritte aggiungiamo anche i sentimenti, allora ogni dubbio svanirebbe e tutto diventerebbe una certezza. De Ligt ha già conquistato la Signora, ora bisogna portarla all'altare.