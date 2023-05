E, scrive Tuttosport, il concetto di base è semplice: togliere il piede dal freno, per metterlo su quello dell’acceleratore. Perché? La Juventus di Allegri si è rivelata spesso troppo compassata e attenta a equilibri tattici non così funzionali a ciò che la tifoseria sogna e si aspetta. Troppo forte la necessità per questa Juve di tornare ad emozionare, coinvolgere, divertire e appassionare, molto di più. Con il Bologna e il Lecce ha creato almeno otto occasioni da gol ed è stata sicuramente più interessante da vedere e anche divertente. Questa Juventus, con 50 reti messe a segno in Serie A (sesto attacco del campionato) deve provare ad essere più pericolosa - si legge - e se gli alibi non mancano, dai condizionamenti esterni per la giustizia ordinaria e sportiva al numero impressionante di infortuni che hanno messo fuorigioco e a lungo alcuni big è altrettanto vero che la squadra deve entrare in campo con un altro tipo di approccio mentale. E così in questo finale serve altro per provare a regalarsi un finale diverso, con un trofeo e un obiettivo raggiunto.I tifosi si aspettano e vogliono una squadra con grinta, smaniosa di prendersi ciò che sinora è sfuggito per diverse ragioni, ma non solo. Come si legge, i tifosi dal club vorrebbero più attacco e difesa. La richiesta, infatti,Una Juve all'attacco, questa l'unica ricetta.