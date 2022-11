Una bella storia che intreccia la vita di un tifoso della, il difensore brasiliano dei bianconeri.Damiano è un ragazzo con la passione per il calcio, abita a Saronno, ma il suo cuore non batte per una delle due milanesi, i suoi colori dalla nascita sono il bianco e il nero. Nel giugno 2017 ha un’appendicite acuta, che sfocia in una peritonite, va sotto i ferri d’urgenza e ci sta 7 ore. Sembra tutto finito, ma da lì inizia un calvario, nei seguenti anni fa avanti e indietro dall’ospedale, viene operato altre tre volte, il suo intestino continua a perforarsi. Nel mentre a Torino, ovviamente sponda Juventus, all’alba della stagione 2019/2020 arriva Danilo, per Damiano è amore a prima vista. A rendere ancor più forte questo amore appena nato ci pensa il brasiliano, che al suo esordio in campionato segna dopo 29 secondi.Danilo viene contattato da un amico di Damiano, che racconta tutto il difficile percorso del ragazzo. Il brasiliano, che è uno di quei giocatori tanto forti quanto buoni, prende a cuore la questione e decide subito di registrare un video in cui incoraggia e infonde forza a Damiano. Damiano è incredulo e felicissimo, spesso in questi anni ha trovato la forza nelle parole di Danilo e addirittura ora Danilo dedica delle parole solo a lui. Il ragazzo è talmente colpito dal gesto del suo idolo, che decide di tatuarselo sulla coscia, un ritratto enorme del brasiliano che esulta. Questa volta è Danilo quello incredulo e appena gli viene mostrata la foto si emoziona visibilmente.