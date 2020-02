Federico Bernardeschi ha deciso di aderire all'appello della Pro Loco di Carrara, la sua città natale, per l'organizzazione del Carnevale che si terrà domenica 23 e martedì 25 febbraio. Come riporta Il Corriere dello Sport, il fantasista bianconero ha effettuato una donazione alla Pro Loco assieme alla sua famiglia, ad altri cittadini di Carrara e a imprenditori locali per far sì che le giornate di festa tanto care ai bambini potessero essere organizzate come in passato. Un bel gesto da parte del 33 bianconero che è rimasto ancora molto legato al suo territorio ed a casa sua in Toscana.