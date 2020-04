Suona il telefono, notifica: "". Tutto vero. Ieri avevamo pubblicato sulla nostra pagina Instagram come sarebbero potuti cambiare i look di alcuni giocatori della Juve con i barbieri chiusi fino al 1° giugno. Tra loro c'era anche Mire: capello lungo e al vento, barba e baffi più folti del solito. Miralem se la ride e mette la nostra storia tra le sue, con una precisazione: "Non credo che farò questa fine". Aspettando la riapertura dei barbieri, Pjanic si allena duro tra le mura di casa sotto lo sguardo attento del suo personal trainer.- Il bosniaco è stato il primo giocatore della Juve a rientrare a Torino - oggi anche De Ligt ha lasciato l'Italia - in attesa di poter riprendere a lavorare alla Continassa insieme ai compagni (la prima data disponibile comunicata dal Governo è il 18 aprile). Allenamenti e relax, tra un bacio al suo piccolo Edin e un po' di sole nel giardino di casa. QUI la nostra intervista),. Calcio e basket, perché con quei piedi può fare tutto. Basta vedere l'ultimo post pubblicato sul profilo Instagram per credere: con un piattone al volo Mire mette la palla... nel canestro. Perché in porta è troppo facile.- Dopo il rientro di Pjanic a Torino, prima del 18 dovrebbero arrivare anche gli altri giocatori volati all'estero per passare questi mesi delicati insieme alle proprie famiglie.: l'argentino non è convinto di tornare in Italia e vuole stare vicino alla madre malata, la Juventus sta cercando una sistemazione per il Pipita ma il padre ha detto che rimarrà in bianconero fino alla fine del contratto (2021). Pjanic la sua decisione l'ha presa: è rientrato e non vede l'ora di ricominciare a giocare. Intanto è alle prese con i suoi capelli da gestire, aspettando che riaprano i barbieri.