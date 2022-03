L'ex calciatore della Juve, Antonello Cuccureddu, ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere della Sera, dove ha parlato anche di un progetto che vorrebbe realizzare includendo la sua Vecchia Signora.



'Dalla prossima stagione vorrei comunque far decollare un progetto che coinvolge la Juventus. Di fianco a me c’è l’Alghero che è gemellata con il Cagliari Calcio.La scuola viene sempre prima di tutto: se uno va male a scuola sta in panchina. Seconda regola, gioca solo chi si allena. Ai genitori suggerisco, se i ragazzini non studiano, di togliergli per punizione il telefonino o il computer o la bicicletta, ma non lo sport, che è scuola di vita: altrimenti gli viene la depressione'.