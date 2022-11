L'ex calciatore della Juve Antonello Cuccureddo ha commentato anche la situazione difensiva dei bianconeri, nell'intervista rilasciata in esclusiva a IlBiancoNero.com.'Le vittorie portano buon umore. La squadra c'è, qualche cosa bisogna migliorare in fase difensiva, i gioctaori ci sono anche se un altro centrale può servire, non si possono sempre adattare gli altri. Dopo l'uscita di Chiellini è cambiato tantissimo. Ora stanno prendendo pochi gol, i risultati stanno arrivando e sta venendo fuori, te la puoi giocare fino alla fine'.