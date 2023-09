L'ex calciatore della Juve, Antonello Cuccureddu, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de IlBiancoNero.com, dove ha fatto un paragone con gli anni in cui giocava in bianconero.'Devono continuare su questa strada. I risultati gli stanno dando ragione e mi auguro che possono continuare a giocare con questi ritmi perchè la Juve merita di lottare sempre ad alti livelli. La Juve non morirà mai, deve lottare sempre per lo scudetto come facevamo noi, sempre sul pezzo. Poi dicono: 'Non ci sono le coppe', a noi faceva piacere fare le coppe, ti dava sicurezza, tranquillità, carica, ora pensano solo ad uscire fuori per non farle'.