L'ex difensore della Juve, Antonello Cuccureddu, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, dove ha parlato anche della rete subita dai bianconeri contro l'Inter.'E' una disattenzione difensiva. Può accadere, ma devono lavorare di più ed essere più uniti. Prendere certi gol non è da Juve, ci vuole più attenzione. A volte mi stufo anche di vederla, perchè quando non mi dà soddisfazione cambio tutto. La squadra è buona ma c'è qualche problema, non bisogna però disperare perchè il campionato è lungo ma devono lavorare tanto'.